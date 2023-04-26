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Курс доллара ускорил падение: сколько стоит валюта в Украине 26 апреля

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Украина, Среда 26 апреля 2023 11:08
Курс доллара ускорил падение: сколько стоит валюта в Украине 26 апреля Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 38,00 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,40 грн (37,60 - 25 апреля)
  • продажа - 38,00 грн (38,20 - 25 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,90 грн (41,05 грн - 25 апреля),
  • продажа - 41,70 грн (41,85 - 25 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,40 грн (8,40 - 25 апреля),
  • продажа - 8,90 грн (8,90 - 25 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 26 апреля составляет 40,2858 гривен за евро (+0,0567 гривен).

Курс доллара ускорил падение: сколько стоит валюта в Украине 26 апреля

Напомним, ситуация на валютном рынке ухудшилась. На прошлой неделе НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 2,3 раза до 560 млн долларов.

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