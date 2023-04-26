Курс доллара ускорил падение: сколько стоит валюта в Украине 26 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 38,00 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,40 грн (37,60 - 25 апреля)

продажа - 38,00 грн (38,20 - 25 апреля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,90 грн (41,05 грн - 25 апреля),

продажа - 41,70 грн (41,85 - 25 апреля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,40 грн (8,40 - 25 апреля),

продажа - 8,90 грн (8,90 - 25 апреля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 26 апреля составляет 40,2858 гривен за евро (+0,0567 гривен).