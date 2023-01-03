Курс долара почав знижуватися: скільки коштує валюта в Україні 3 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 січня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,80 гривень за долар. Курс євро не змінився - 42,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 3 січня становить 39,0041 грн. за євро (-0,0329 грн.).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Про те, чи очікувати на зміни офіційного курсу долара в 2023 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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