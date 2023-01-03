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Курс долара почав знижуватися: скільки коштує валюта в Україні 3 січня

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 11:25
Курс долара почав знижуватися: скільки коштує валюта в Україні 3 січня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 січня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,80 гривень за долар. Курс євро не змінився - 42,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля - 40,00 грн (40,00 - 2 січня)
  • продаж – 40,80 грн (40,90 – 2 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,80 грн (41,80 – 2 січня),
  • продаж – 42,90 грн (42,90 – 2 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,80 грн (8,80 – 2 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 2 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 3 січня становить 39,0041 грн. за євро (-0,0329 грн.).

Курс долара почав знижуватися: скільки коштує валюта в Україні 3 січня

Про те, чи очікувати на зміни офіційного курсу долара в 2023 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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