Курс долара почав знижуватися: скільки коштує валюта в Україні 3 січня
Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
В обмінних пунктах України сьогодні, 3 січня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,80 гривень за долар. Курс євро не змінився - 42,90 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля - 40,00 грн (40,00 - 2 січня)
- продаж – 40,80 грн (40,90 – 2 січня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,80 грн (41,80 – 2 січня),
- продаж – 42,90 грн (42,90 – 2 січня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,80 грн (8,80 – 2 січня),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 2 січня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 3 січня становить 39,0041 грн. за євро (-0,0329 грн.).
Про те, чи очікувати на зміни офіційного курсу долара в 2023 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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