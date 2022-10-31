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Курс долара перейшов до зростання: скільки коштує валюта в Україні 31 жовтня

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 39,95 гривні за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 39,45 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,10 грн (39,00 – 28 жовтня)
  • продаж – 39,95 грн (39,85 – 28 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,35 грн (38,30 – 28 жовтня),
  • продаж – 39,45 грн (39,40 – 28 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 7,90 грн (7,90 – 28 жовтня),
  • продаж – 8,40 грн (88,40 – 28 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 31 жовтня становить 36,4095 грн за євро (-0,3291 грн).

Нагадаємо, заданими НБУ , ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася. Цьому сприяли дії НБУ, збільшення надходжень експорту та міжнародної допомоги Україні.

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