Курс долара перейшов до зростання

Офіційний курс на 22 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2833 грн за 1 долар (+0,0525 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,813 гривень за 1 євро (+0,0858 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,05 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, валютний ринок в Україні працює в режимі "керованої гнучкості" курсу.

За його словами, зараз перехід до повноцінного плавання мав би очікувані небезпечні наслідки.

"Тому залишаємося в межах керованої гнучкості і не плануємо перехід до плавання. Принаймні до формування стійких передумов для збереження стійкості ринку за такого переходу", - констатував він.