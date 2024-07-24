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Курс долара падає третій день поспіль

Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після досягнення максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2174 грн за 1 долар (-0,0142 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,7044 гривень за 1 євро (-0,0649 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 41,23-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,75 гривні.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, наприкінці липня на валютному ринку навряд чи можливі глобальні зміни.

За його словами, незважаючи на поступове встановлення нових рекордів офіційного курсу, позмінна тенденція збережеться, тобто після незначного зростання настане період зниження та навпаки.

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