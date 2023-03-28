Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 28 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 38,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,80 грн (37,90 – 27 березня)

продаж – 38,40 грн (38,50 – 27 березня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,50 грн (40,60 – 27 березня),

продаж – 41,20 грн (41,30 – 27 березня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 27 березня),

продаж – 8,80 грн (8,80 – 27 березня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 28 березня становить 39,3899 грн за євро (+0,0823 грн).