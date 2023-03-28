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Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 28 березня

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Україна, Вівторок 28 березня 2023 11:07
Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 28 березня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 38,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,80 грн (37,90 – 27 березня)
  • продаж – 38,40 грн (38,50 – 27 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,50 грн (40,60 – 27 березня),
  • продаж – 41,20 грн (41,30 – 27 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 27 березня),
  • продаж – 8,80 грн (8,80 – 27 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 28 березня становить 39,3899 грн за євро (+0,0823 грн).

Курс долара падає: скільки коштує валюта в Україні 28 березня

Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку погіршилась. НБУ на 30% збільшив продаж із резервів до 495 млн доларів.

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