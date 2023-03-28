Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 28 марта
В обменных пунктах Украины сегодня, 28 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 38,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,20 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,80 грн (37,90 - 27 марта)
- продажа - 38,40 грн (38,50 - 27 марта) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,50 грн (40,60 - 27 марта),
- продажа - 41,20 грн (41,30 - 27 марта) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 27 марта),
- продажа - 8,80 грн (8,80 - 27 марта) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 28 марта составляет 39,3899 гривен за евро (+0,0823 грн).
Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке ухудшилась. НБУ на 30% увеличил продажу из резервов до 495 млн долларов.
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