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Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 28 марта

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Украина, Вторник 28 марта 2023 11:07
Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 28 марта Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 38,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,80 грн (37,90 - 27 марта)
  • продажа - 38,40 грн (38,50 - 27 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,50 грн (40,60 - 27 марта),
  • продажа - 41,20 грн (41,30 - 27 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 27 марта),
  • продажа - 8,80 грн (8,80 - 27 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 28 марта составляет 39,3899 гривен за евро (+0,0823 грн).

Курс доллара падает: сколько стоит валюта в Украине 28 марта

Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке ухудшилась. НБУ на 30% увеличил продажу из резервов до 495 млн долларов.

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