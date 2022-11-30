Курс долара до основних валют продемонстрував найбільші місячні втрати з 2010 року

Індекс долара США, який вимірює ставлення долара до шести основних валют, у середу впав на 0,37% до 106,48. У листопаді він втратив близько 4,3%, що стало найгіршим місячним показником з вересня 2010 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Євро зросло на 0,4% до 1,0366 долара. Відносно фунта стерлінгів долар впав на 0,1% до 86,30 пенсів.

Інфляція в єврозоні у листопаді продемонструвала перше місячне уповільнення з червня минулого року, оскільки споживчі ціни зросли лише на 10,0% порівняно зі зростанням на 10,6% у жовтні.

Це, як і раніше, більш ніж у п'ять разів перевищує цільову ставку Європейського центрального банку. Але після майже двох років майже неухильне прискорення інфляції ринки можуть вітати будь-які ознаки того, що гірше вже позаду.

"Загальна інфляція, як і раніше, надто висока і перевищує прогнози співробітників ЄЦБ, але напрям руху має значення. З цього моменту базові ефекти стануть потужнішими, і якщо ми не отримаємо ще один енергетичний або продовольчий шок, показник швидко піде вниз", - Фредерік Дюкрозе, який очолює відділ макроекономічних досліджень у Pictet Wealth Management.

Інвестори збільшили свої ставки на те, що інфляція досягла піку, і ФРС швидко просигналізує про перехід до м'якшої позиції в грошово-кредитній політиці, не в останню чергу, оскільки наступного року світ схиляється до можливої рецесії.

"Нафта знижується, ціни на енергоносії падають. Ми бачили, як деякі центральні банки трохи відступили в плані своєї яструбиної позиції. Ми не бачили будь-яких шалено гарячих даних щодо інфляції в основних економіках G10, тому в цілому валютний ринок дивиться на 2023 рік і бачить помірне зниження очікувань серйозності уповільнення глобального зростання", - сказав голова європейського відділу валютної стратегії BMO Стівен Галло.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступить в Інституті Брукінгса у Вашингтоні увечері 30 листопада з промовою про економічні перспективи та ринок праці.

Ринки показують, що інвестори пов'язують із ймовірністю 63,5% ймовірність того, що ФРС підвищить відсоткові ставки всього на півпункту 14 грудня, та з ймовірністю 36,5% ще одне підвищення на 75 базисних пунктів.