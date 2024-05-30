Курс долара оновив черговий максимум і досяг нової позначки

Офіційний курс на 31 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5001 грн за 1 долар (+0,0169 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 30 травня - 40,4832.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,8171 гривень за 1 євро (-0,1031 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 11 копійок до 40,58-40,60 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,05 грн/долар.

Ситуація на ринку

Курс долара активно зростає з початку минулого тижня, подорожчавши за цей час більш ніж на гривню. Усього за травень долар піднявся на 2,1% (з 39,66 грн/долар на 30 квітня). З початку року курс зріс на 6,6% (37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року).

Опитані РБК-Україна фінансові аналітики вважають, що НБУ ухвалив політичне рішення про девальвацію, на що вплинули кілька факторів, серед яких торговий дефіцит, необхідність збільшувати військові витрати, а також переговори з МВФ.