Курс долара в обмінниках знову виріс вище 41 гривні

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,05 гривні, курс євро зріс на 10 копійок до 44,55 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,58 гривні, євро по 43,85 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,72-40,74 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 9 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7000 гривень за 1 долар (+0,1580 грн).

Курс євро становитиме 44,0781 гривень за 1 євро (+0,2157 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 3 червня - 43,9850.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, курсові зміни відбудуться вже ближче до вересня.

За його словами, поки ринок перебуває у стані малопомітних коригувань, коли у тижневому розрізі основні валютні показники залишатимуться майже без змін, рівень зростання чи зниження курсів вимірюється у прямому розумінні копійками.