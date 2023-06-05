Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за останній рік, - НБУ

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за квітень 1,627 млрд доларів. При цьому у населення купили 1,377 млрд доларів.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики у квітні прогнозували протягом наступних 12 місяців курс на рівні 40,04 грн/долар. Банкіри чекали на курс на рівні 41,38 грн/долар.

Водночас останнім часом ситуація на ринку значно змінилася. Аналітики Dragon Capital покращили прогноз курсу гривні на кінець року до 39 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/долар.

Поліпшенню ситуації сприяли заходи НБУ, спрямовані на обмеження непродуктивного виведення капіталу, сезонне збільшення пропозиції іноземної валюти від аграріїв до посівної, а також стабілізація девальваційних очікувань населення та бізнесу.