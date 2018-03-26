Курс биткоина находится в районе 8,5 тыс. долларов за монету

Курс биткоина немного снизился по сравнению с предыдущими торгами

Курс биткоина (Bitcoin) сегодня, 26 марта 2018 года, находится в районе отметки в 8,5 тыс. долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

По данным CoinDesk, по состоянию на 09:40 биткоин торговался на уровне 8 443 доллара за монету. Отметим, капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 328,8 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

Отметим, на прошлой неделе биткоин торговался в диапазоне 8,1-9,2 тыс. долларов. В итоге рост составил около 2,5%, и в воскресенье торги закрылись на уровне 8,45 тыс. долларов.

Напомним, ранее профильный комитет Кабинета министров Украины одобрил внесение майнинга криптовалют в классификатор видов экономической деятельности и поручил Министерству экономического развития и торговли внести соответствующие изменения. Это означает, что в ближайшее время майнинг криптовалют в Украине могут полностью легализовать.