Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Курс биткоина находится в районе 8,5 тыс. долларов за монету

НовостиФинансы    26.03.2018 - 09:55
Фото: курс биткоина немного снизился (pixabay.com)
Фото: курс биткоина немного снизился (pixabay.com)

Курс биткоина немного снизился по сравнению с предыдущими торгами

Курс биткоина (Bitcoin) сегодня, 26 марта 2018 года, находится в районе отметки в 8,5 тыс. долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

По данным CoinDesk, по состоянию на 09:40 биткоин торговался на уровне 8 443 доллара за монету. Отметим, капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 328,8 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

Отметим, на прошлой неделе биткоин торговался в диапазоне 8,1-9,2 тыс. долларов. В итоге рост составил около 2,5%, и в воскресенье торги закрылись на уровне 8,45 тыс. долларов.

Напомним, ранее профильный комитет Кабинета министров Украины одобрил внесение майнинга криптовалют в классификатор видов экономической деятельности и поручил Министерству экономического развития и торговли внести соответствующие изменения. Это означает, что в ближайшее время майнинг криптовалют в Украине могут полностью легализовать.  

 

Курс биткоина опустился ниже 8 тысяч долларов за монету
Теги публикации: биткоин, Курс биткоина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top