Курс біткоіна знаходиться в районі 8,5 тис. доларів за монету

Курс біткоіна трохи знизився порівняно з попередніми торгами

Курс біткоіна (Bitcoin) сьогодні, 26 березня 2018 року, знаходиться в районі позначки 8,5 тис. доларів за монету. Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

За даними CoinDesk, станом на 09:40 біткоін торгувався на рівні 8 443 долара за монету. Зазначимо, капіталізація ринку криптовалют на даний момент становить 328,8 млрд доларів. На частку біткоіна припадає приблизно 44% всього ринку криптовалют.

Відзначимо, минулого тижня біткоін торгувався в діапазоні 8,1-9,2 тис. доларів. У результаті зростання склало близько 2,5%, і в неділю торги закрилися на рівні 8,45 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше профільний комітет Кабінету міністрів України схвалив внесення майнінгу криптовалют класифікатор видів економічної діяльності та доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі внести відповідні зміни. Це означає, що найближчим часом майнінг криптовалют в Україні можуть повністю легалізувати.