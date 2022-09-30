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Курс 50 гривень за долар у бюджеті-2023 - це технічний показник, - НБУ

Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Закладений в проекті державного бюджету курс у 50 гривень за долара на кінець 2023 року - це технічний показник. Водночас його публікація зумовила негативний вплив на ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія агентству "Інтерфакс-Україна".

"Курс, закладений у бюджет, не є цільовим показником для НБУ чи ринку, це абсолютно технічний показник", - сказав Гелетій.

Водночас заступник голови НБУ вважає, що оголошення курс зіграло свою психологічну роль, "при тому що фактично це просто розрахунковий показник, який не є визначальним для ринку".

"На нашу думку, краще відійти від практики публікації курсу в бюджеті на кінець року та публікувати середній прогнозний курс", - додав він.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2023 рік закладений середньорічний курс і 42,2 гривні за долар, та 50 гривень за долара на грудень 2023 року.

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