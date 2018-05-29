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Интервью

Курпита: в каждой области есть запас для лечения от дифтерии до 20 человек

НовостиОбщество    29.05.2018 - 20:55
Фото: Владимир Курпита (РБК-Украина)
Фото: Владимир Курпита (РБК-Украина)

В Минздраве прокомментировали возможность вспышки дифтерии

В каждой области Украины есть запасы сыворотки от дифтерии для лечения до 20 человек. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Владимир Курпита.

"Сейчас сыворотки от дифтерии есть в регионах. Их уже доставили на областные склады. В каждой области есть запас для лечения до 20 человек", - сообщил Курпита.

Кроме того, он прокомментировал возможность вспышки дифтерии в Украине.

"В 2015 и 2017 годах в Украине было по три-четыре случая дифтерии. В 2016 году не было пациентов с этим заболеванием. В 2018 году были два случая дифтерии в Хмельницкой и Луганской областях. Но у врачей есть опасения, которые связаны с низким уровнем вакцинации от дифтерии. То есть в Украине сформировалась достаточно благоприятная среда для того, чтобы в стране возобновились случаи дифтерии. В течение достаточно длительного времени в стране не было больших вспышек. Это может быть предпосылками для роста заболеваемости. Но у нас нет других объективных причин для вспышки дифтерии, например, мы не регистрируем групповые случаи заболевания дифтерией. Поэтому, я надеюсь, что вспышки этого заболевания у нас не будет", - подчеркнул Курпита.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали первый случай заболевания дифтерией в 2018 году, однако позже в Минздраве отметили, что диагноз не подтвердился.

 

В Украине в прошлом году после вакцинации умерли 18 детей В Украине сейчас нет сыворотки от ботулизма, - Курпита
Теги публикации: Партия регионов, Министерство здравоохранения Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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