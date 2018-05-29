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Інтерв'ю

Курпіта: у кожній області є запас для лікування від дифтерії до 20 осіб

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 20:55
Фото: Володимир Курпіта (РБК-Україна)
Фото: Володимир Курпіта (РБК-Україна)

У МОЗ прокоментували можливість спалаху дифтерії

У кожній області України є запаси сироватки від дифтерії для лікування до 20 осіб. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Володимир Курпіта.

"Зараз сироватки від дифтерії є в регіонах. Їх уже доправили на обласні склади. В кожній області є запас для лікування до 20 осіб", - повідомив Курпіта.

Крім того, він прокоментував можливість спалаху дифтерії в Україні.

"У 2015 і 2017 роках в Україні було по три-чотири випадки дифтерії. У 2016 році не було пацієнтів з цим захворюванням. У 2018 році були два випадки дифтерії у Хмельницькій та Луганській областях. Але у лікарів є побоювання, пов'язані з низьким рівнем вакцинації від дифтерії. Тобто в Україні сформувалося досить сприятливе середовище для того, щоб в країні поновилися випадки дифтерії. Протягом досить тривалого часу в країні не було великих спалахів. Це може бути передумовами для росту захворюваності. Але у нас немає інших об'єктивних причин для спалаху дифтерії, наприклад, ми не реєструємо групові випадки захворювання на дифтерію. Тому, я сподіваюся, що спалаху цього захворювання у нас не буде", - підкреслив Курпіта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували перший випадок захворювання на дифтерію в 2018 році, проте пізніше в МОЗ зазначили, що діагноз не підтвердився.

 

В Україні минулого року після вакцинації померли 18 дітей В Україні зараз немає сироватки від ботулізму, - Курпіта
Теги публікації: Партія регіонів, Мінстерство охорони здоров'я України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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