Курпіта: у кожній області є запас для лікування від дифтерії до 20 осіб

У МОЗ прокоментували можливість спалаху дифтерії

У кожній області України є запаси сироватки від дифтерії для лікування до 20 осіб. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Володимир Курпіта.

"Зараз сироватки від дифтерії є в регіонах. Їх уже доправили на обласні склади. В кожній області є запас для лікування до 20 осіб", - повідомив Курпіта.

Крім того, він прокоментував можливість спалаху дифтерії в Україні.

"У 2015 і 2017 роках в Україні було по три-чотири випадки дифтерії. У 2016 році не було пацієнтів з цим захворюванням. У 2018 році були два випадки дифтерії у Хмельницькій та Луганській областях. Але у лікарів є побоювання, пов'язані з низьким рівнем вакцинації від дифтерії. Тобто в Україні сформувалося досить сприятливе середовище для того, щоб в країні поновилися випадки дифтерії. Протягом досить тривалого часу в країні не було великих спалахів. Це може бути передумовами для росту захворюваності. Але у нас немає інших об'єктивних причин для спалаху дифтерії, наприклад, ми не реєструємо групові випадки захворювання на дифтерію. Тому, я сподіваюся, що спалаху цього захворювання у нас не буде", - підкреслив Курпіта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували перший випадок захворювання на дифтерію в 2018 році, проте пізніше в МОЗ зазначили, що діагноз не підтвердився.