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В курортной Кирилловке оккупанты роют окопы и размещают "Грады" на базах отдыха

Фото: в Кирилловке оккупанты размещают Грады на базах отдыха (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В курортной Кирилловке (Запорожская область) российские военные активно роют окопы. Более того, они размещают системы залпового огня "Град" на базах отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Жители курортного поселка Кирилловка Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали рыть окопы вокруг населенного пункта, а на базах отдыха установили Грады", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители заявляют, что оккупанты размещают вооружение также в селах Любимовка и Зеленый гай Васильевского района.

Напомним, украинские военные уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.

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