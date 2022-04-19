В курортной Кирилловке оккупанты роют окопы и размещают "Грады" на базах отдыха

В курортной Кирилловке (Запорожская область) российские военные активно роют окопы. Более того, они размещают системы залпового огня "Град" на базах отдыха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"Жители курортного поселка Кирилловка Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали рыть окопы вокруг населенного пункта, а на базах отдыха установили Грады", - говорится в сообщении.
Кроме того, местные жители заявляют, что оккупанты размещают вооружение также в селах Любимовка и Зеленый гай Васильевского района.
Напомним, украинские военные уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.
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