На курорті в Івано-Франківській області горів готель (відео)

Сьогодні о 3:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у чотириповерховому будинку в селищі Ворохта. Площа пожежа складала 300 квадратних метрів. Вогонь охопив четвертий та мансардовий поверхи.

Жителів готелю ще до приїзду рятувальників вивели на свіже повітря. Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь о 6:28.

"Постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці", - йдеться у повідомленні.