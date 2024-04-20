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На курорті в Івано-Франківській області горів готель (відео)

Фото: в Івано-Франківській області спалахнула пожежа в готелі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа спалахнула у готелі у курортному селищі Ворохта в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Сьогодні о 3:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у чотириповерховому будинку в селищі Ворохта. Площа пожежа складала 300 квадратних метрів. Вогонь охопив четвертий та мансардовий поверхи.

Жителів готелю ще до приїзду рятувальників вивели на свіже повітря. Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь о 6:28. 

"Постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, 27 березня в Одесі спалахнула пожежа у багатоповерхівці, але їй передував вибух. Місцеві Telegram-канали стверджували, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.

Також нещодавно у Харкові горіла багатоповерхівка. Як повідомили рятувальники, внаслідок інциденту двоє людей загинули.

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ДСНСІвано-Франківська областьПожежа