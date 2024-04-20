На курорті в Івано-Франківській області горів готель (відео)

Пожежа спалахнула у готелі у курортному селищі Ворохта в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Сьогодні о 3:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у чотириповерховому будинку в селищі Ворохта. Площа пожежа складала 300 квадратних метрів. Вогонь охопив четвертий та мансардовий поверхи.
Жителів готелю ще до приїзду рятувальників вивели на свіже повітря. Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь о 6:28.
"Постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 березня в Одесі спалахнула пожежа у багатоповерхівці, але їй передував вибух. Місцеві Telegram-канали стверджували, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.
Також нещодавно у Харкові горіла багатоповерхівка. Як повідомили рятувальники, внаслідок інциденту двоє людей загинули.
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