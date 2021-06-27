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На курорте в Албании владельцы отелей устроили перестрелку. Есть погибшие

Автор: РБК-Украина

На одном из албанском курортов владельцы отелей устроили перестрелку. В результате погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что перестрелка произошла в приморском поселке Велипоя возле города Пула Плаж. Причиной стал конфликт между владельцами двух отелей, который касался участков на пляже, где они устанавливали шезлонги для туристов.

Среди погибших два родных брата. Одному из убитых было всего 20 лет, одному из раненых - 17. Полиция изъяла пистолеты которые, по данным следствия, могли использовать во время конфликта.

Кроем того, были изъяты записи камер безопасности в районе, где мог быть зафиксирован момент перестрелки.

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перестрелкакурортАлбания