Курьез, история Роналду и камбэк. "МЮ" переиграл "Арсенал" в матче с пятью голами

"Канониры" начали бодрее. И уже на 13-й минуте отправили мяч в сетку ворот "МЮ". Правда, гол получился весьма курьезным. После подачи с углового кипер манкунианцев Де Хеа упал во вратарском, после чего мяч вынесли на линию штрафной, откуда слету пробил Смит-Роу. Удар вышел не очень сильным, но летел в створ, а так как Де Хеа лежал на газоне, то беспрепятственно влетел в сетку. Казалось, рефери готов отменить гол, но после консультаций с VAR результативный удар засчитал - 1:0. Кипер "МЮ" упал после того, как игрок его же команды Фред наступил ему на ногу.

Но "красные дьяволы" смогли на последней минуте первой половины счет сравнять. Исправился виновник первого пропущенного гола Фред, который отлично отпасовал в штрафной на Фернандеша, который в касание отправил мяч в дальний угол - 1:1.

Во второй половине команды долго не запрягали. Сперва на 52-й минуте Рэшфорд протащил мяч по правому флангу и отпасовал в штрафную на Роналду, который сходу переправил мяч в угол ворот "канониров" - 2:1. Это 800-й гол для португальца в карьере, который стал первым профессиональным футболистов, преодолевшим эту отметку.

А спустя две минуты уже "Арсенал" ответил похожей комбинацией, которую завершил Эдегор - 2:2.

Правда, вместо того, чтобы стать спасителем, норвежец стал для лондонцев антигероем. Именно Эдегор на 70-й минуте прыгнул сзади в ноги Фреду в собственной штрафной. За это рефери, после просмотра VAR, назначил пенальти. Одиннадцатиметровый четко реализовал Роналду, оформив дубль в этом матче - 3:2. Для него это шестой гол в АПЛ в нынешнем сезоне.

"Канониры" пытались счет сравнять, оккупировав половину поля "МЮ" в конце матча, но забить третий гол так и не смогли.

Победа позволила "МЮ" подняться на седьмое место. "Арсенал" остался пятым. Лидирует в АПЛ "Челси".