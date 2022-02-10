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Курьер принес "бомбу" мэру. В горсовете Кривого Рога срочная эвакуация

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Кривой Рог, Четверг 10 февраля 2022 12:55
Курьер принес "бомбу" мэру. В горсовете Кривого Рога срочная эвакуация Фото: Городской совет в Кривом Роге (wikipedia org)
Автор: РБК-Украина

Городской совет в Кривом Роге срочно эвакуировали из-за подозрительной посылки, в которой обнаружили металлический предмет. Предполагается, что в посылке может быть бомба.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание Первый Городской.

"10 февраля на линию "102" позвонил сотрудник Муниципальной гвардии и сообщил о том, что в здании горсовета может находиться взрывчатка. Мужчина отметил, что курьер одной из популярных почтовых служб принес в здание посылку на имя и. о. городского головы Юрия Вилкула, которая якобы прибыла из Беларуси. Внутри Муниципальная гвардия обнаружила предмет, похожий на взрывчатку. Коробку с посылкой вынесли на улицу", - говорится в сообщении.

Правоохранители в срочном порядке эвакуировали сотрудников горсовета. На месте происшествия работает полиция, спасатели и специалисты взрыво-технической службы с кинологами. Местных жителей призвали обходиться здание городского совета.

Напомним, неизвестные в Днепре заявили об угрозе взрыва всех торговых центров.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Одессе ночью произошел масштабный пожар в многоэтажном доме. Спасателям пришлось эвакуировать 40 человек.

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