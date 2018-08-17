Курбан - Байрам: когда праздник в 2018 году

Фото: Празднование Курбан-Байрам (pixabay.com/Konevi)

Мусульманский праздник Курбан-Байрам отмечают на протяжении 5 дней

Когда Курбан-Байрам в 2018 году, а также о значении и традициях одного из самых важных праздников в исламской вере - расскажет Styler.

Курбан-Байрам 2018: дата

Число праздника определяется по календарю зуль-хиджа. Курбан-Байрам начинается с 10 дня 12-го месяца мусульманского лунного календаря и длится в течение нескольких дней. Дату также исчисляют и от другого исламского праздника (Ураза-Байрам), отмечаемого в честь окончания поста в Рамадан, - через 70 суток после него наступает Курбан-Байрам. В григорианском календаре его дата ежегодно изменяется.

Так, в 2018 году Курбан-Байрам начнется вечером 21 августа, а завершатся торжества 25 августа. В исламских странах праздник является официальным выходным днем.

Фото: Курбан-Байрам 2018 празднуется 21 - 25 августа (pixabay.com/chzaib)

Значение и традиции Курбан-Байрам

Религиозный праздник мусульмане также называют Ид аль-адха (праздник жертвоприношения). Он символизирует почитание и любовь к Аллаху. Согласно легенде, именно в этот день пророк Ибрахим по велению Всевышнего собирался принести в жертву своего сына. Но Бог освободил его от этого долга и жертвоприношением стал баран.

По традиции, на Курбан-Байрам мусульмане совершают праздничный обряд принесения в жертву животного (баран, коза или корова). Шкуру принято относить в мечеть, а мясо делить на три части, одну из которых отдавать бедным, другую использовать в приготовлении блюд для гостей на праздничный стол, а третью оставлять себе.

Курбан-Байрам также завершает паломничество в Мекку (Хадж). Перед праздником мусульмане-паломники отправляются к горе Арафат, где молятся в течение суток. С рассветом на следующий день они шествуют в Мину, и совершают ход вокруг мусульманской святыни Каабы, и затем проходит празднование. Торжества в долине Мина начинаются с обряда жертвоприношения и длятся три дня.

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Видео: РБК-Украина