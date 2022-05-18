Под Купянском ВСУ уничтожили российский истребитель

Истребитель-бомбардировщик РФ защитники Украины сбили в Харьковской области. Позже появилось аудио радиоперехвата с борта Су-34 после удара Вооруженных сил Украины.

"Только что, под Купянском, Харьковская область, ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Потому что это наше небо", – написал офицер Кочевенко.

Судя по радиопереговорам экипажа, в российского Су-34 загорелся левый двигатель. Пилот и штурман собирались катапультироваться.