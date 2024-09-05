Купуємо автомобіль: ТОП-5 помилок при виборі кузова

Обираючи для своєї чергової машини новий, раніше незнайомий тип кузова, або взагалі обираючи перше авто у житті, автомобіліст ризикує придбати не те, на що розраховував. При тому, що після покупки змінити щось вже неможливо: кузов – не "титанові" диски, більш цікавий на місце помилково обраного не встановиш. Тож стережіться хибних стереотипів.

Найбільший багажник – в універсала

Дуже часто це не так. У первинному стані, коли сидіння встановлені для розміщення повного комплекту пасажирів, багажник універсала часто менше, ніж у того ж седана. Одна з причин у тому, що вантажний відсік універсала часто має високу підлогу. Звісно, коли прибрати задню полицю і скласти задній диван, універсал виходить на одне з перших місць за місткістю у сімействі машин, побудованих на одній базі.

Чому не на перше? Тому що так само з ним може позмагатись і компактвен на базі тієї ж моделі. Коротше кажучи, перед покупкою визначайтеся, при якому варіанті трансформації вам найчастіше буде потрібен багажник і розбирайтесь з цифрами місткості у буклетах чи на дилерських сайтах.

Представницьке авто – це седан

З давніх-давен заведено думати, що седан – найбільші поважний та комфортабельний тип кузова. Певною мірою воно і справді так, але сьогодні, потроху вимираючи, цей тип кузова поступився статусом найбільш солідного і найкомфортнішого – десь позашляховикам, а десь – мінівенам преміум-класу. Достатньо, скажімо, порівняти зручність посадки в салон і простір у ньому у седана і мінівена або великого позашляховика.

Пікап – міцна машина на всі випадки життя

Міцна – так, але якщо побудована на шасі безкомпромісного рамного позашляховика. А щодо випадків життя – аж ніяк не на всі. Тому що, по-перше, подібні пікапи майже обов’язково мають некомфортну жорстку підвіску. А по-друге, тому що вони не мають закритого багажника і не кожен вантаж буде безпечно почуватись у відкритому кузові – наприклад, у великому місті.

Хетчбек і універсал холодні взимку

Коли так говорять, мають на увазі порівняння з седаном – мовляв, при відкриванні кришки багажника теплий протоплений салон хетча/універсала остигає і люди всередині мерзнуть. Це неправда. Основний акумулятор тепла в салоні авто – не повітря, яке його заповнює, а масивні предмети, що знаходяться в ньому. І за ті півхвилини, поки ви при піднятій "ляді" маніпулюєте з поклажею у багажнику, теплий інтер'єр вистигнути не встигне.

Для літа і розваг – кабріолет

В принципі, так, але – з купою застережень. "Розважатись" у відкритому салоні кабріолета чи родстера на пекучому сонці було верхом насолоди давно – коли не існувало кондиціонерів, клімат-контролю і довжелезних заторів. Адже якщо неспішно рухатись мальовничою заміською дорогою, розпалені маківки водія і пасажирів буде злегка охолоджувати потік повітря. А в пробках або в неспішному міському трафіку доведеться піднімати дах і перетворювати кабріолет на звичайну закриту машину. Власники нинішніх кабріолетів активно використовують свої авто не лише влітку, а ще й навесні та восени. Бо продумана організація повітряних потоків та система опалення сучасних "кабриків" роблять променади в міжсезоння більш приємними, ніж в літню спеку.

Коротко

Погодьтеся, що саме кузов визначає головні споживчі характеристики машини – і спроможність щось перевезти, і комфорт розміщення людей, і місткість, і великою мірою придатність до тих чи інших шляхів теж. Тому радимо починати вибір машини з кузова – а потім уже переходити до силових агрегатів, бренду, вартості утримання тощо.