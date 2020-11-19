Где купить и как выбрать женские духи онлайн?

Парфюмерия — это прекрасный способ выделиться из толпы и дополнить свой образ. Теперь осталось лишь найти те самые духи, которые станут вашим ежедневным спутником.

В связи с пандемией мы решили собрать ТОП-3 онлайн-магазина парфюмерии. Но! Перед тем, как рассказать о них, мы поделимся 3 советами, которые помогут вам выбрать идеальный запах онлайн.

Обратите внимание на весь ассортимент. Присмотритесь к вариантам, которые понравились больше всего и изучите отзывы владельцев таких духов. Если же вы не понимаете с чего начать — свяжитесь с менеджерами, которые проведут мини-экскурсию по каталогу и помогут с выбором продукта. При просмотре парфюма не делайте ставки лишь на популярность бренда. Иногда бывает, что запах довольно известный, а понравился далеко не всем. Ещё один важный момент: продумайте цель покупки духов. Например, вы хотите найти аромат для ежедневной носки. Это значит, что лучше обратить внимание на более нейтральные, не удушливые запахи.

Если вы возьмёте во внимание наши советы — можете быть уверены, что в 95% парфюм станет отличным дополнением любого образа.

А сейчас, как и обещали, мы разберём ТОП-3 популярных интернет-магазина духов.

BROCARD — женская парфюмерия онлайн и офлайн

Магазин, который начал свою историю ещё в 1997 году. Его преимущества:

наличие дисконтных карт (5%, 10%, 15% и 20%);

30 000 сертификатов соответствия;

бесплатная доставка по всей Украине;

нет обязательной предоплаты — оплачивайте заказ так, как удобно вам;

наличие подарочных сертификатов (от 200 грн до 25 000 грн).

Сайт: https://www.brocard.ua/ua/category/aromati-dlya-nei

EVA — ваша лучшая подруга

Магазин товаров для красоты и ухода, который уже 5 лет подряд получает награду Национальной премии Украины Retail Awards "Выбор потребителя". Его преимущества:

только оригинальная продукция;

более 17 000 товаров со всего мира;

бесплатная доставка по Украине (при заказе от 400 грн);

наличие офлайн-магазинов;

время от времени можно “словить” хорошие скидки.

Сайт: https://eva.ua/217-324/parfjumerija-zhenskaja/

ParfumCity: место для тех, кто любит низкие цены

ParfumCity — интернет-магазин, который славится своими большими скидками и постоянными акциями. В его преимущества также входят:

бесплатная доставка по Украине (при условии покупки 2-х и более единиц товара);

оплата при получении;

подарки за отзывы;

заполучили доверие более 96 000 клиентов;

множество позитивных отзывов;

регулярные подарки к заказам.

Сайт: https://parfumcity.com.ua/catalog/zhenskie-duhi

Надеемся, что наша информация была полезной. Желаем вам только приятных и качественных покупок!