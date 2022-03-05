Как купить военные облигации в Украине: инструкция

1 марта 2022 года Министерство финансов Украины объявило о старте аукциона, который позволяет продавать военные облигации. Это необходимо, чтобы поддержать бюджет государства во время войны.

Что такое военные облигации и как их купить - в материале РБК-Украина .

Что такое военные облигации

Это разновидность ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) или государственных ценных бумаг, которые продаются на внутреннем рынке. Эти ценные бумаги дают их владельцу право получить их стоимость и доход, если он предусмотрен по условиям размещения.

Зачем они нужны

Военные облигации запустили в Украине, чтобы наполнить бюджет во время войны. Купить облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы.

Как купить

Номинальная стоимость одной облигации - 1000 гривен. Сделать это можно в Ощадбанке и ПриватБанке. Купить облигацию можно за 985 гривен, а государство вернет вам уже 1000 гривен 27 апреля 2022 года.

Минимальное количество облигаций для покупки за раз - 102 штуки.