Как купить военные облигации в Украине: инструкция
1 марта 2022 года Министерство финансов Украины объявило о старте аукциона, который позволяет продавать военные облигации. Это необходимо, чтобы поддержать бюджет государства во время войны.
Что такое военные облигации и как их купить - в материале РБК-Украина.
Что такое военные облигации
Это разновидность ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) или государственных ценных бумаг, которые продаются на внутреннем рынке. Эти ценные бумаги дают их владельцу право получить их стоимость и доход, если он предусмотрен по условиям размещения.
Зачем они нужны
Военные облигации запустили в Украине, чтобы наполнить бюджет во время войны. Купить облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы.
Как купить
Номинальная стоимость одной облигации - 1000 гривен. Сделать это можно в Ощадбанке и ПриватБанке. Купить облигацию можно за 985 гривен, а государство вернет вам уже 1000 гривен 27 апреля 2022 года.
Минимальное количество облигаций для покупки за раз - 102 штуки.
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