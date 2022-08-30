Купить валюту в Украине можно значительно дешевле, но есть условия

Дешевая валюта

Курс доллара, по которому банки продают валюту на депозит, существенно ниже рыночного на наличном рынке. Если в обменниках по состоянию на конец августа, доллар можно купить примерно за 40,50 гривен, то для депозита валюту можно купить почти на 10% дешевле.

Разница в курсах объясняется тем, что банки продают населению доллары по межбанковскому курсу, который поддерживается за счет интервенций НБУ. Это официальный курс 36,6 гривен за доллар плюс определенный процент. Обычно, это более 1%. Впрочем, банки могут взимать еще и дополнительные комиссии.

НБУ недавно уточнил, что банки во время продажи безналичной иностранной валюты гражданам с последующим ее размещением на депозит "могут устанавливать курс этой операции самостоятельно". Таким образом, банки устанавливают этот курс ежедневно.

Условия в банках

По условиям НБУ, максимальная сумма депозита в одном банке не может превышать 50 тысяч гривен в эквиваленте.

Ставки, по которым банки размещают валюту на депозит, минимальные и начинаются от 0,1% годовых. Однако такие ставки действовали для валютных депозитов и до начала войны. Для евро ставки ниже, чем для доллара. Покупка валюты доступна как в кассах банков, так и в мобильных приложениях.

РБК-Украина обратилось за комментариями об условиях покупки валюты на депозит в крупнейших по объему депозитов украинских банков. На момент публикации редакция получила ответы не от всех банков. В то же время, лидер по объему депозитов населения государственный ПриватБанк сейчас не предоставляет такой услуги.

банк курс доллара ставка, % годовых в долларах минимальная сумма вклада сроки депозитов, месяцев дополнительные условия и комиссии А-Банк 37,746 0,1 30 долларов 3-12 Дополнительные комиссии отсутствуют Пивденный 37,40 0,5 100 долларов 3 Пополнение вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены. Выплата процентов происходит ежемесячно monobank (Универсал банк) 37,50 0,1 100 долларов 3-12 Нет дополнительных комиссий Укргазбанк 36,9343 0,5-1,2 100 долларов 3-24 За покупку валюты взимается комиссия 0,5% от суммы минимум 100 грн Укрэксимбанк 37,30 1,5-2,7 1000 долларов 3-120 Комиссия за покупку валюты 0,5% от суммы, но не менее 500 гривен Таскомбанк 36,9343 1,0-2,3 100 долларов 3-24 При размещении вклада сроком 12 месяцев комиссия за приобретение валюты составляет 0,5%, но не менее 100 грн

Кроме того, в "Креди Агриколь Банк" сообщили, что сейчас банк находится на этапе реализации данной услуги. Банк будет предлагать стандартные условия размещения валютного вклада: валюта вклада - доллар США, срок размещения - от 6 месяцев, минимальная сумма - 1000 долларов, ставка - 0,01%.