Где купить смартфон выгодно в Черную пятницу?

Черная пятница - день грандиозных скидок, пришедший из США и успешно прижившийся в Украине. Уже многие украинские магазины анонсировали участие в «черно-пятничной» акции, поэтому сейчас расскажем, где можно будет с огромной скидкой купить смартфон в Черную пятницу.

Black Friday пришла в Украину из США, где толпы фанатов “черно-пятничной” распродажи штурмуют магазины после Дня благодарения, а иногда даже ночуют под ними, чтобы первым схватить скидочный товар.

В Украине Черная пятница проходит спокойнее и все ограничивается лишь большими очередями. На сегодня известно, что 69% украинцев собираются принять участие в пятничном шопинге, но все больше покупателей отдают предпочтение именно интернет-магазинам. Статистика Google гласит, что интерес интернет-пользователей к Черной пятнице в Украине с 2013 года вырос больше, чем в 2 раза. Это и неудивительно, поскольку некоторые интернет-магазины подготовили скидки до 80% на самые популярные категории товаров - техника, электроника, аксессуары, одежда и обувь.

Так интернет-магазин «Цифра» анонсировал скидки на самые популярные смартфоны 2018 года, поэтому если вы решили обновить смартфон, то Black Friday - самое время.

Топовый Huawei P Smart Plus со скидкой 10%

Смартфоны от ведущих производителей Xiaomi и Huawei с огромной скидкой - уже 23 ноября! Y.ua обещает, что топовую новинку 2018 года с большим экраном и быстрым процессором - Huawei P Smart Plus - в этот день можно будет купить со скидкой 10%.

Также сайт Y.ua подготовил скидки и на смартфоны Samsung. Стильный, безрамочный и не теряющий популярность Samsung Galaxy S8 с изогнутым экраном, отличной производительностью станет дешевле на 10% уже в эту пятницу.

Скидки до 25% даже на бюджетный Xiaomi Redmi Note 5

Снижение цены ожидается даже на бюджетные модели смартфонов. Одним из таких стал популярный Xiaomi Redmi Note 5 - в Черную пятницу цена снизится на 17%. Отметим, что именно Xiaomi Redmi Note 5 стал самым продаваемым смартфоном компании Сяоми в 2018 году.

Купить со скидкой 25% можно будет и новинку 2018 - Xiaomi Mi A2 Lite - смартфон на чистом Android и с отличной автономностью!

Скидки на смартфоны - это не все, что ожидается в интернет-магазине Цифра. Чтобы не пропустить старт Черной пятницы 2018, подписывайтесь на рассылку и получайте уведомления первым.