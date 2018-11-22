 Де купити смартфон вигідно в Чорну п'ятницю?

Чорна п'ятниця - день грандіозних знижок, що прийшов з США і успішно прижився в Україні. Вже багато українських магазини анонсували участь в «чорно-п'ятничної» акції, тому зараз розповімо, де можна буде з величезною знижкою купити смартфон в Чорну п'ятницю.

Black Friday прийшла в Україну з США, де натовпи фанатів "чорно-п'ятничної" розпродажі штурмують магазини після Дня подяки, а іноді навіть ночують під ними, щоб першим схопити купон товар.

В Україні Чорна п'ятниця проходить спокійніше і все обмежується лише великими чергами. На сьогодні відомо, що 69% українців мають намір взяти участь в п'ятничному шопінгу, але все більше покупців віддають перевагу саме інтернет-магазинах. Статистика Google говорить, що інтерес інтернет-користувачів до Чорної п'ятниці в Україні з 2013 року зріс більше, ніж у 2 рази. Це й не дивно, оскільки деякі інтернет-магазини підготували знижки до 80% на найпопулярніші категорії товарів - техніка, електроніка, аксесуари, одяг і взуття.

Так інтернет-магазин «Цифра» анонсував знижки на найпопулярніші смартфони 2018 року, тому якщо ви вирішили оновити смартфон, то Black Friday - саме час.

Топовий Huawei P Smart Plus зі знижкою 10%

Смартфони від провідних виробників Xiaomi і Huawei з величезною знижкою - вже 23 листопада! Y.ua обіцяє, що топову новинку 2018 року зі великим екраном і швидким процесором - Huawei P Smart Plus - в цей день можна буде купити зі знижкою 10%.

Також сайт Y.ua підготував знижки і на смартфони Samsung. Стильний, безрамковий і не втрачає популярність Samsung Galaxy S8 із зігнутим екраном, відмінною продуктивністю стане дешевше на 10% вже в цю п'ятницю.

Знижки до 25% навіть на бюджетний Xiaomi Redmi Note 5

Зниження ціни очікується навіть на бюджетні моделі смартфонів. Одним з таких став популярний Xiaomi Redmi Note 5 - в Чорну п'ятницю ціна знизиться на 17%. Відзначимо, що саме Xiaomi Redmi Note 5 став найбільш продаваним смартфоном компанії Сяомi в 2018 році.

Купити зі знижкою 25% можна буде і новинку 2018 - Xiaomi Mi A2 Lite - смартфон на чистому Android і з відмінною автономністю!

Знижки на смартфони - це не все, що очікується в інтернет-магазині Цифра. Щоб не пропустити старт Чорної п'ятниці 2018, підписуйтесь на розсилку і отримуйте повідомлення першим.