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Купить лекарства за "ковидную" тысячу разрешат только одной категории украинцев

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка". Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 19 января.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "в условиях установленного Кабинетом министров Украины карантина... нуждаются в поддержке лица в возрасте от 60 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств".

Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой - лекарственные средства.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія".

Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядит следующим образом:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

С начала запуска программы "еПоддержка" в декабре 2021 года более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дію" на получение 1 тысячи гривен. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд гривен. Около 1,5 млрд гривен денег налогоплательщиков украинцы уже потратили.

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Кабинет Министров Украины