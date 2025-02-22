У Куп’янську ворожий БпЛА поцілив у автомобіль: поранено двох осіб

В Куп’янську внаслідок атаки ворожого БпЛА поранено двох осіб. Вони перебували в автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.

Сьогодні, 22 лютого, близько 09:15, внаслідок атаки ворожого безпілотного літального апарату на виїзді з міста Куп’янськ було поранено двох цивільних осіб.

Вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль, в якому перебували чоловік 63 років та жінка 56 років. Обидва отримали численні травми та були терміново госпіталізовані до медичного закладу.

Зруйнований транспортний засіб був повністю знищений вогнем. На місце події прибула слідчо-оперативна група для документування та дослідження всіх обставин інциденту.

Фото: Поліція Харківської області

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Ведеться розслідування.