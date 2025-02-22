В Купянске вражеский БпЛА попал в автомобиль: ранены два человека

В Купянске в результате атаки вражеского БпЛА ранены два человека. Они находились в автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

Сегодня, 22 февраля, около 09:15, в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата на выезде из города Купянск были ранены два гражданских лица.

Взрывной волной поврежден автомобиль, в котором находились мужчина 63 лет и женщина 56 лет. Оба получили многочисленные травмы и были срочно госпитализированы в медицинское учреждение.

Разрушенное транспортное средство было полностью уничтожено огнем. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для документирования и исследования всех обстоятельств инцидента.

Фото: Полиция Харьковской области

По данному факту начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Ведется расследование.