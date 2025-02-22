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В Купянске вражеский БпЛА попал в автомобиль: ранены два человека

Суббота 22 февраля 2025 12:27
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В Купянске вражеский БпЛА попал в автомобиль: ранены два человека Фото: В Купянске в результате атаки БпЛА ранены двое гражданских (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Купянске в результате атаки вражеского БпЛА ранены два человека. Они находились в автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

Сегодня, 22 февраля, около 09:15, в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата на выезде из города Купянск были ранены два гражданских лица.

Взрывной волной поврежден автомобиль, в котором находились мужчина 63 лет и женщина 56 лет. Оба получили многочисленные травмы и были срочно госпитализированы в медицинское учреждение.

Разрушенное транспортное средство было полностью уничтожено огнем. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для документирования и исследования всех обстоятельств инцидента.

В Купянске вражеский БпЛА попал в автомобиль: ранены два человека

Фото: Полиция Харьковской области

По данному факту начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Ведется расследование.

Напомним, что 19 февраля, российские войска нанесли удар по Купянску, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов. В результате обстрела обвалился и загорелся жилой дом, в результате чего погиб местный житель.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители, следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По информации Харьковской областной прокуратуры, еще четыре человека получили ранения в результате российской агрессии.

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