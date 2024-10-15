У Куп'янську та ще трьох громадах оголосили евакуацію всього цивільного населення, - ОВА

Він розповів, що на території Харківської області продовжується підготовка до опалювального сезону. Найскладніша ситуація зараз на Куп'янському напрямку. На лівому березі річки Оскіл, що розділяє Куп'янськ, не можна гарантувати відновлення електропостачання, а також тепло- та водопостачання.

За словами Синєгубова, така ситуація пояснюється постійними обстрілами - росіяни регулярно атакують бригади, які виїжджають на ремонт.

"Зважаючи на це сьогодні на засіданні Ради оборони області нами було прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації всього цивільного населення з громад Куп'янського напрямку. Це саме місто Куп'янськ та ще три громади, які знаходяться ближче до лінії фронту", - додав Синєгубов.

Він уточнив, що лише на лівому березі річки Оскіл проживають 4 тисячі людей. При цьому на правому березі - ще 3 тисячі людей.

Глава ОВА наголосив, що для евакуації підготували місця у Харкові, є можливість забезпечити логістику і до населених пунктів інших областях. При цьому з Куп'янська та прилеглих громад уже було евакуйовано 234 дитини разом з їхніми сім'ями.

Також, як розповів Синєгубов, сьогодні було оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми з селища Борова Ізюмського району.