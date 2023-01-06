У Куп'янському районі російські снаряди пошкодили ліцей: постраждав чоловік

За його словами, після обстрілу ліцею виникла масштабна пожежа, які ліквідували. Внаслідок удару поранення отримав 75-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

"У Дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин", - зазначив Синєгубов.

Також протягом минулої доби під ворожі обстріли потрапили Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Кислівка та інші населені пункти Харківської області.

Фото: у Дрорічній російські обстріли пошкодили місцевий ліцей (t.me/synegubov)