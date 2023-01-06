У Куп'янському районі російські снаряди пошкодили ліцей: постраждав чоловік
Російські війська обстріляли селище Дворічна Куп'янського району Харківської області. Ворожі снаряди пошкодили місцевий ліцей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
За його словами, після обстрілу ліцею виникла масштабна пожежа, які ліквідували. Внаслідок удару поранення отримав 75-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
"У Дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин", - зазначив Синєгубов.
Також протягом минулої доби під ворожі обстріли потрапили Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Кислівка та інші населені пункти Харківської області.
Фото: у Дрорічній російські обстріли пошкодили місцевий ліцей (t.me/synegubov)
Нагадаємо, вночі російські окупанти вдарили по Нікопольському району, ворог застосував важку артилерію.
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