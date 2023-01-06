В Купянском районе российские снаряды повредили лицей: пострадал мужчина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, после обстрела лицея возник масштабный пожар, который ликвидировали. В результате удара ранения получил 75-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"В Двуречной Купянского района частично разрушен лицей. Там произошел масштабный пожар, который тушили в течение 3 часов", - отметил Синегубов.

Также за прошедшие сутки под вражеские обстрелы попали Купянск, Волчанск, Огурцово, Кисловка и другие населенные пункты Харьковской области.

Фото: в Двуречной российские обстрелы повредили местный лицей (t.me/synegubov)