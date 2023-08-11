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У Куп'янському районі оголосили примусову евакуацію дітей, - Синєгубов

Фото: у Куп'янському районі оголосили примусову евакуацію дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Куп'янському районі Харківської області місцева влада оголосила примусову евакуацію дітей із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Куп'янською районною адміністрацією було оголошено про примусову евакуацію цивільного населення з тих населених пунктів, які фактично вже знаходяться на лінії фронту. Тому що люди попри щоденні обстріли не мають бажання виїжджати з різних причин", - сказав Синєгубов.

За його словами, за два дні вже було евакуйовано 33 людини.

"Крім того, ми оголошуємо примусову евакуацію дітей з того ж Куп'янського напрямку. Ну і щодо самого міста Куп'янськ, ми наразі розглядаємо можливість рішення про примусову, тобто обов'язкову евакуацію дітей", - заявив глава ОВА.

Синєгубов додав, що наразі у місті проживає близько 523 дітей.

Евакуація у Харківській області

Варто зазначити, що Куп'янськ та район були звільнені українськими захисниками восени минулого року. Проте окупанти майже щоденно обстрілюють деокуповані території.

Місцева влада оголосила у 37 населених пунктах Куп'янського району обов'язкову евакуацію. Це стосується звільнених міст та сіл, а також територій поблизу зони бойових дій.

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ХарківКупянскевакуаціяВійна Росії проти Українидіти