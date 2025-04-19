Куп’янськ під масованим ударом: РФ застосувала рідкісну авіабомбу (фото)

Росія масовано атакувала Куп'янськ авіабомбами. Під час обстрілу окупанти використали 10 КАБів, в тому числі рідкісну ОДАБ-1500.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Defense Express.
"За добу російські війська скинули на місто 10 керованих авіаційних бомб, в тому числі - об’ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500", - розповів Синєгубов.
За даними голови ОВА, внаслідок ворожих ударів пʼятеро людей отримали травми різної ступені тяжкості.
"Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу. На щастя, обійшлося без загиблих", - зазначив він.
Наслідки обстрілу Куп'янська (t.me/synegubov)
Термобарична ОДАБ-1500 - об'ємно-детонуюча авіаційна бомба вагою 1500 кг на яку окупанти також змогли встановити комплект УМПК, який перетворив її на плануючу.
Як писали аналітики Defense Express, росіяни вже не вперше використовують ОДАБ-1500 для ударів по Україні. Ще у березні 2024 року вони наголошували, що удар ОДАБ-1500 по селищу Велика Писарівка у Сумській області, що у 7 км від кордону з РФ, був не поодиноким.
Саме в цьому випадку бомба була оснащена комплектом УМПК, який дозволяє використовувати її на значних відстанях, за оцінками - 50-70 км.
Додамо, що тоді аналітики приводили як мінімум ще один випадок використання ОДАБ-1500 - у лютому минулого року по позиціях українських захисників у Часовому Яру. Також є згадки про використання такої бомби у середині січня 2024 року, "при цьому, у деяких випадках, її було помилково ідентифіковано, як ОДАБ-500". Та навіть у квітні 2023 року, але без УМПК.
Як зазначали аналітики, ОДАБ-1500 є доволі рідкісним виробом у порівнянні з іншими авіабомбами. Вона належить до старого покоління двотактових термобаричних боєприпасів, коли спочатку розпилюється запальна суміш, а потім відбувається підрив.
Російська армія посилила наступ на Куп'янському напрямку. Окупанти намагалися прорватися на кількох ділянках.
Зазначимо, що за добу, 18 квітня, на Куп'янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.
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