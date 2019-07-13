Куницкого обвинили во лжи в судебном иске о восстановлении в качестве кандидата

Фото: Александр Куницкий (Facebook / Александр Куницкий)

Нардеп Денисенко опубликовал исковое заявление Куницкого

Александр Куницкий, регистрацию которого кандидатом в депутаты от "Слуги народа" на выборах в парламент Центризбирком отменил, предоставляет ложные доводы в судебном иске о восстановлении в качестве кандидата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook депутата Андрея Денисенко.

"Еще вчера я считал, что мой гештальт с Куницким наконец закрыт, а уже сегодня мне стало известно, что любитель еженедельных поездок в Мордор Куницкий продолжает цинично и откровенно врать в глаза ЦИК, избирателям и суду. Потому что надеется, что покровители из РФ помогут ему восстановиться в избирательной гонке. Лживый цинизм субъекта зашкаливает", - написал Денисенко.

Денисенко отметил, что сначала Куницкий отпирался от гражданства Израиля, а "приперли к стенке - признался, что таки есть".

"Потом доказывал и он, и представитель "Слуги народа", что его отсутствие 264 дня в Украине обосновано исключено служебными командировками. Даже справки нарисовал, как мы уже знаем", - добавил он.

Денисенко подчеркнул, что после того, как ЦИК отменил регистрацию Куницкого, он уже не только признает, что имеет двойное гражданство, но и утверждает, что проживал на территории Украины на основании израильского паспорта 159 дней.

"А следовательно, по его мнению, все теперь точно в порядке и он не нарушил избирательное законодательство, несмотря на то, что он дважды предоставляет различные обоснования. Ложь стала тотальной и последняя ее часть отрицает первую. Хотя о чем это я, о какой безлживости... Человек присягал на верность другой стране, а потом легко якобы отказался от ее гражданства, потом отсиживался за рубежом, чтобы не быть призваным в украинскую армию, когда шла активная фаза войны, а потом по несколько раз в месяц путешествует в страну-агрессор. Лично я не верю, что такой преданный слуга нескольких народов опомнится и перестанет нагло лезть в парламент. А вот на месте избирателей и судей я бы задумался - кто знает, что может еще выплыть в деле Куницкого", - добавил нардеп.

Денисенко также опубликовал иск Куницкого на восстановление как кандидата, и копию израильского паспорта Куницкого.

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75