"Куля вийшла навиліт": Стерненко розповів, як почувається після замаху

Як розповів сам Стерненко, його вже було прооперовано, а куля, якою влучили - вийшла навиліт. Нічого важливого в організмі не було травмовано.

"Ще раз дякую СБУ. І вам усім. Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей. Мені дуже пощастило що поранення таке. Дякую Богу", - написав активіст.

Хто такий Стерненко

Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Садове, що на Одещині, в Білгород-Дністровському районі.

Вищу освіту здобував у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за фахом "Правознавство", а згодом продовжив навчання на тій же спеціальності в Одеському національному університеті імені Мечникова.

У 2014 році долучився до одеського Євромайдану, який також очолив, і брав участь у подіях Революції Гідності в Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії займається волонтерською діяльністю та веде власний YouTube-канал.