Культурный фронт. Как в Киеве защищают памятники и историю от России

Российские оккупанты пытаются не только уничтожить наше настоящее, но покушаются и на прошлое. Кто и как спасает в Киеве памятники истории и культуры – в репортаже РБК-Украина.

Россия 24 февраля начала открытую фазу войны против Украины. Нет смысла искать логику в абсурдных заявлениях Владимира Путина, в которых он оправдывает свою так называемую "спецоперацию", жертвами которой чаще становятся мирные люди, не державшие в руках оружие. Но из этих речей точно понятно, что он отрицает само право нашей страны на независимость, собственную культуру и историю. На все то, что делает государство государством.

Наряду с жилыми кварталами, убежищами и объектами критической инфраструктуры оккупанты уничтожают храмы, музеи, архивы и памятники. Исторические центры и древние города регулярно становятся целями вражеских бомб и снарядов. Министерство культуры тщательно собирает эти факты для будущих трибуналов, на данный момент задокументировано минимум 90 случаев по всей стране.

Пока Вооруженные силы, медики, волонтеры и все сопричастные пишут новейшую историю Украины, давая отпор врагу и спасая наших сограждан, энтузиасты в сотрудничестве с властью и бизнесом пытаются защитить наше прошлое. Весь мир облетели кадры заложенных мешками памятников Дюку де Ришелье в Одессе, Тарасу Шевченко в Харькове, закутанных защитной тканью скульптур во Львове. РБК-Украина узнавало, как это происходит в Киеве.

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Площадь перед Михайловским златоверхим собором практически безлюдна. Изредка и быстро ее пересекают одинокие пешеходы, реже парочки, молчаливые, лица сосредоточены. Каждая минута пребывания на улице имеет какой-то смысл: добыть продукты или лекарства, доставить помощь, добраться из точки А в точку Б между сигналами воздушной тревоги и уже нечастыми, но взрывами где-то на горизонте.

На краю площади четыре фигуры из мрамора: княгиня Ольга, апостол Андрей, просветители Кирилл и Мефодий. Памятник открыли больше века назад, еще перед Первой мировой, он пережил ту войну, но не то, что началось потом – после захвата города его уничтожили большевики. Возобновить скульптуры удалось уже в 90-ые и теперь киевляне делают все возможное, чтобы они выстояли перед новой волной российской агрессии.

Возле пьедестала кипит работа. С десяток волонтеров грузят мешки с песком и заботливо укладывают их вокруг памятника. Экономист Иван приходит сюда в свободное от работы время, многие его "коллеги" откликнулись на просьбу городской власти в соцсетях, некоторые просто проходили мимо и решили присоединиться. Лишних вопросов никто не задает, каждому быстро находят занятие.

– Сейчас мы закрываем памятники на случай обстрелов, чтобы уже совсем скоро их распаковать, желательно до Пасхи. По возможности будем закрывать все объекты, которые имеют историческую ценность. Но сами понимаете, колокольню Михайловского вряд ли удастся при всем желании заложить мешками. Будем молиться и надеяться, что Бог отведет вражеские бомбы и направит их в обратную сторону, – говорит мужчина.

Всех желающих он призывает помогать родному городу, кто как может. В каждом районе люди объединяются для поддержки армии и гражданских. Найти такие инициативы не сложно через соцсети, централизовано потребности публикуют и на сайте КГГА. Конкретно о спасении памятников в своем районе и необходимой помощи на данный момент можно узнать как у волонтеров на месте, так и в Департаменте охраны культурных памяток.

– Нужно делать все, что можем, каждый день до победы не только в местном плане, но и глобальном масштабе. Ну и нужно готовиться к огромному строительству, восстановлению не только Киева, но и Харькова, Мариуполя, всех-всех городов, которые были повреждены оккупантами. Это будет не просто большое строительство, это будет огромное строительство. Таких темпов восстановления, которые будут в Украине, никто еще в мире не видел, – уверен Иван.

Пока же работа по защите исторических и культурных объектов одновременно продолжается в разных местах Киева, преимущественно в центре. К примеру, на Подоле волонтеры, среди которых и альпинисты, укрепили конную скульптуру гетьмана Петра Сагайдачного. Этот монумент относительно молодой, но уже стал одной из визитных карточек Контрактовой площади.

– В случае боевых действий в Киеве мы предотвращаем уничтожение памятников, которые знают не только у нас, но и в Европе и мире. Откликаются волонтеры, мирные жители, прохожие, строительные фирмы, все помогают, кто чем может, – говорит один из защитников Сагайдачного.

Уровень взаимоподдержки и сплоченности, которую демонстрируют киевляне, настолько силен, что если понадобится волонтеры смогут закрыть от снарядов даже гигантский монумент "Родина-мать", улыбается мужчина. Он надеется, что у оккупантов хватит ума или хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы больше не пытаться зайти в столицу. По его словам, для врагов такой поход станет дорогой в один конец.

– Если они сюда придут, то уже не выберутся. За гибель наших людей, разрушение домов, памятников и церквей их ждет суд. Если не мирской, то уже апостол Петр разберется куда их отправить, – философствует собеседник и идет прикрывать голову Сагайдачного защитной тканью.

До войны обычно забитый молодежью сквер вокруг памятника теперь пустует, как и одноименный променад. Люди разошлись и разъехались по безопасным местам. В безопасности теперь будет и гетьман. До этого мешками закрыли Самсона и Данте, огнеупорной тканью задрапировали Богдана Хмельницкого и князя Владимира, следующие на очереди Григорий Сковорода, Николай Лысенко, Михаил Грушевский, а потом и Тарас Шевченко.

Всех тех, кто занимается этой сложной, но важной работой объединяет желание не позволить оккупантам не единой попытки снова переписать нашу историю, как это происходило веками до нынешнего момента. И надежда на то, что все спасенные памятники как можно скорее будут снова открыты для горожан и туристов под мирным киевским небом.