Культурний фронт. Як у Києві захищають пам'ятники та історію від Росії

Російські окупанти намагаються не тільки знищити наше сьогодення, але зазіхають і на минуле. Хто і як рятує в Києві пам'ятники історії та культури – в репортажі РБК-Україна.

Росія 24 лютого почала відкриту фазу війни проти України. Немає сенсу шукати логіку в абсурдних заявах Володимира Путіна, в яких він виправдовує свою так звану "спецоперацію", жертвами якої частіше стають мирні люди, які не тримали в руках зброю. Але з цих промов точно зрозуміло, що він заперечує саме право нашої країни на незалежність, власну культуру та історію. На все те, що робить державу державою.

Разом з житловими кварталами, сховищами та об'єктами критичної інфраструктури окупанти знищують храми, музеї, архіви та пам'ятники. Історичні центри і стародавні міста регулярно стають цілями ворожих бомб і снарядів. Міністерство культури ретельно збирає ці факти для майбутніх трибуналів, на даний момент задокументовано мінімум 90 випадків по всій країні.

Поки Збройні сили, медики, волонтери і всі причетні пишуть новітню історію України, даючи відсіч ворогові і рятуючи наших співгромадян, ентузіасти у співпраці з владою і бізнесом намагаються захистити наше минуле. Весь світ облетіли кадри закладених мішками пам'ятників Дюку де Рішельє в Одесі, Тарасу Шевченку в Харкові, закутаних захисною тканиною скульптур у Львові. РБК-Україна дізнавалося, як це відбувається в Києві.

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Площа перед Михайлівським золотоверхим собором практично безлюдна. Зрідка і швидко її перетинають самотні пішоходи, рідше парочки, мовчазні, обличчя зосереджені. Кожна хвилина перебування на вулиці має якийсь сенс: добути продукти або ліки, доставити допомогу, дістатися з точки А в точку Б між сигналами повітряної тривоги і вже нечастими, але вибухами десь на горизонті.

На краю площі чотири фігури з мармуру: княгиня Ольга, апостол Андрій, просвітителі Кирило і Мефодій. Пам'ятник відкрили більше століття тому, ще перед Першою світовою, він пережив ту війну, але не те, що почалося потім – після захоплення міста його знищили більшовики. Відновити скульптури вдалося вже в 90-ті і тепер кияни роблять все можливе, щоб вони вистояли перед новою хвилею російської агресії.

Біля п'єдесталу кипить робота. З десяток волонтерів вантажать мішки з піском і дбайливо укладають їх навколо пам'ятника. Економіст Іван приходить сюди у вільний від роботи час, багато його "колег" відгукнулися на прохання міської влади в соцмережах, деякі просто проходили повз і вирішили приєднатися. Зайвих питань ніхто не ставить, кожному швидко знаходять заняття.

– Зараз ми закриваємо пам'ятники на випадок обстрілів, щоб вже зовсім скоро їх розпакувати, бажано до Великодня. По можливості будемо закривати всі об'єкти, які мають історичну цінність. Але самі розумієте, дзвіницю Михайлівського навряд чи вдасться при всьому бажанні закласти мішками. Будемо молитися і сподіватися, що Бог відведе ворожі бомби і направить їх у зворотний бік, – каже чоловік.

Всіх бажаючих він закликає допомагати рідному місту, хто як може. У кожному районі люди об'єднуються для підтримки армії і цивільних. Знайти такі ініціативи не складно через соцмережі, централізовано потреби публікують і на сайті КМДА. Конкретно про порятунок пам'ятників у своєму районі і необхідну допомогу на даний момент можна дізнатися як у волонтерів на місці, так і в Департаменті охорони культурних пам'яток.

– Потрібно робити все, що можемо, щодня до перемоги не тільки в місцевому плані, а й глобальному масштабі. Ну і потрібно готуватися до величезного будівництва, відновлення не тільки Києва, а й Харкова, Маріуполя, всіх-всіх міст, які були пошкоджені окупантами. Це буде не просто велике будівництво, це буде величезне будівництво. Таких темпів відновлення, які будуть в Україні, ніхто ще в світі не бачив, – упевнений Іван.

Поки ж робота із захисту історичних і культурних об'єктів одночасно триває в різних місцях Києва, переважно в центрі. Наприклад, на Подолі волонтери, серед яких і альпіністи, зміцнили кінну скульптуру гетьмана Петра Сагайдачного. Цей монумент відносно молодий, але вже став однією з візитних карток Контрактової площі.

– У разі бойових дій в Києві ми запобігаємо знищенню пам'ятників, які знають не тільки у нас, але і в Європі і світі. Відгукуються волонтери, мирні жителі, перехожі, будівельні фірми, всі допомагають, хто чим може, – каже один із захисників Сагайдачного.

Рівень взаємопідтримки і згуртованості, яку демонструють кияни, настільки сильний, що якщо знадобиться волонтери зможуть закрити від снарядів навіть гігантський монумент "Батьківщина-мати", посміхається чоловік. Він сподівається, що у окупантів вистачить розуму або хоча б інстинкту самозбереження, щоб більше не намагатися зайти в столицю. За його словами, для ворогів такий похід стане дорогою в один кінець.

– Якщо вони сюди прийдуть, то вже не виберуться. За загибель наших людей, руйнування будинків, пам'ятників і церков їх чекає суд. Якщо не мирський, то вже апостол Петро розбереться куди їх відправити, – філософствує співрозмовник і йде прикривати голову Сагайдачного захисною тканиною.

До війни зазвичай забитий молоддю сквер навколо пам'ятника тепер пустує, як і однойменний променад. Люди розійшлися і роз'їхалися по безпечних місцях. У безпеці тепер буде і гетьман. До цього мішками закрили Самсона і Данте, вогнетривкою тканиною задрапірували Богдана Хмельницького і князя Володимира, наступні на черзі Григорій Сковорода, Микола Лисенко, Михайло Грушевський, а потім і Тарас Шевченко.

Всіх тих, хто займається цією складною, але важливою роботою об'єднує бажання не дозволити окупантам не єдиної спроби знову переписати нашу історію, як це відбувалося століттями до нинішнього моменту. І надія на те, що всі врятовані пам'ятники якомога швидше будуть знову відкриті для городян і туристів під мирним київським небом.