Культовий конструктор обрав пріоритети для продовження кар'єри у Формулі-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

65-річний інженер наразі не визначився з наступним місцем роботи. Водночас він натякнув на готовність попрацювати в таборі "Феррарі" або "Астон Мартіна".

Ньюї підтвердив, що після оголошення про відхід із "Ред Булла" на нього виходили представники інших команд. Однак, британець вирішив узяти паузу та не робитиме поспішних кроків. Утім, можливість попрацювати зі ще двома чемпіонами світу цікава конструктору.

"Мені потрібна перерва, щоби зрозуміти, чи хочу я ще раз спробувати себе у Формулі-1. Є такі гонщики, як Льюїс Хемілтон і Фернандо Алонсо, з якими мені хотілося би попрацювати, але поки не настав час приймати рішення", – заявив Ньюї.

У сезоні-2025 семиразовий чемпіон світу Хемілтон приєднається до Скудерії. Він підписав 3-річний контракт із італійською стайнею. Натомість дворазовий чемпіон Алонсо продовжить виступи за "Астон Мартін".

Хто такий Едріан Ньюї

Уродженець Колчестера (графство Ессекс), один із найуспішніших конструкторів в історії автоспорту. Закінчив Університет Саутгемптона, здобувши ступінь з відзнаком у галузі аеронавтики.

У 1980 році потрапив до F1, де почав працювати в команді Емерсона Фіттіпальді. У середині 80-х працював у заокеанській серії CART. Перший болід Формули-1 сконструював для команди "Марч" у 1988-му. За три роки перебрався у "Вільямс" і допоміг британській стайні здобути 4 титули (Менселл, Прост, Хілл, Вільньов). У 1997-2005 рр. працював у "Макларені", де двічі чемпіоном став Хаккінен (1998, 1999).

До "Ред Булла" перебрався в 2006 році. Завоював із австрійською командою 6 Кубків конструкторів і 7 чемпіонських титулів (Феттель – чотири, Ферстаппен – три). Однокласником конструктора був знаменитий телеведучий Джеремі Кларксон.