Кулинич: областные и районные больницы не имеют достаточного количества аппаратов ИВЛ

Депутатская группа "Довира" призывает министра здравоохранения и главного санитарного врача объехать все области и проконтролировать реальное положение дел в областных и районных больницах, которые не подготовлены должным образом к лечению пациентов с симптомами коронавируса. Об этом во время согласительного совета парламента заявил председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич, передает РБК-Украина.

"Министерству здравоохранения надо постоянно контролировать, что происходит в медицинских учреждениях областей и районов. Мы с коллегами по группе "Довира" проверили информацию по большинству регионов Украины. Областные и районные больницы не обеспечены необходимым количеством аппаратов искусственной вентиляции легких. Это касается Закарпатья, Полтавщины, Львовщины, Чернигова, Житомира, Донецкой области. Тот же Краматорск имеет только 8 аппаратов искусственной вентиляции легких на 200 000 населения! Критическая ситуация на Закарпатье", - отметил Кулинич.

По словам депутата, сегодня Закарпатская область нуждается в не менее чем 250 аппаратах искусственной вентиляции легких, 500-600 быстрых тестах для определения коронавируса и других средствах, поэтому правительство должно немедленно отреагировать относительно обеспечения больниц всем необходимым - в первую очередь именно в приграничных областях.

"Более того - в медицинских учреждениях в регионах отсутствуют экспресс-тесты на коронавирус, нет спецодежды для медицинских работников, масок. Большая проблема - определение помещений в районных центрах для временной обсервации населения. А отчеты местных властей об их наличии не соответствуют действительности. Некоторые помещения не имеют элементарных условий, что уже говорить о специальных", - добавил глава депутатской группы.

Кулинич считает, что если бы министр здравоохранения и главный санитарный врач лично проехали по областям без предупреждения, то реальная картина, которую они увидели, была бы совсем другая, чем та информация, которая подается им в отчетах.

Депутат убежден, парламент должен работать в особом режиме с учетом решения СНБО и первоочередных задач, которые стоят перед страной из-за коронавируса.

"Мы должны оперативно реагировать и принять все необходимые законопроекты для упрощения процедуры закупок для больниц, поддержки бизнеса, временного запрета на вывоз стратегических медицинских средств. Эти вопросы сегодня волнуют украинцев в первую очередь", - резюмировал Кулинич.

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что в эти минуты в Офисе президента проходит заседание с участием представителей Кабинета министров. Заседание посвящено мерам по противодействию распространению коронавируса в Украине.