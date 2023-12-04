Куліба про виключення РФ з міжнародних організацій: земля під ногами має палати скрізь
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ситуацію з виключенням Росії із низки міжнародних організацій протягом одного місяця "чорним листопадом" дипломатії країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
"Це був чорний листопад російської дипломатії. Земля під ногами агресора має палати не лише в Україні та інших країнах, а й скрізь, в тому числі у міжнародних організаціях", - наголосив глава МЗС.
Кулеба нагадав, що в останньому місяці осені РФ не обрали до керівних органів відразу чотири такі організації. А саме:
- Міжнародної морської організації,
- ЮНЕСКО,
- Організації із заборони хімічної зброї,
- до Міжнародного Суду ООН також не були обрані російські судді.
Чиновник також звернув увагу на те, що таке сталося з Росією вперше в історії ще з радянських часів.
Ізоляція Росії у міжнародних організаціях
Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй почала очищатися від згубного впливу Російської Федерації. Так, уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду ООН.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.
Крім того, глава держави розповів, що Росію не включили до нового складу Ради Міжнародної морської організації на 2024-2025 роки.
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