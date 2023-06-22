Кулеба про Abrams: є надія, що будуть вже в цьому контрнаступі

Американські танки Abrams, які обіцяли передати США, можуть взяти участь вже у цьому контрнаступі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю " Суспільне " заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є надія (що танки Abrams братимуть участь у цьому контрнаступі - ред.), але я скажу так, потрібно мислити не лише цим контрнаступом. Це те, що я постійно наголошую під час спілкування з партнерами. Не треба дивитися на цей контрнаступ, як на останній і вирішальний", - наголосив глава МЗС.

За його словами, контрнаступів буде стільки, скільки буде потрібно для повної деокупації території України. Щось наша країна отримує вже зараз, наприклад БМП Bradley, а щось "перебуває в процесі".

"Тому працюємо на сьогодні, але тримаємо в думці, що нам знадобляться танки, БТРи та інша техніка для можливих наступних компаній", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що у війні треба завжди думати на два-три кроки вперед.

Abrams для України

Нагадаємо, США пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

У Пентагоні ще в березні заявляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Більш точні терміни поставок поки невідомі.