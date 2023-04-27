UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба зустрівся з директором Продовольчої організації ООН: що обговорили

Фото: Кулеба провів зустріч із директором Продовольчої організації ООН (mfa.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС України.

Повідомляють, що сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримки розвитку гуманітарної програми "Зерно з України".

Крім того, глава МЗС України закликав Продовольчу та сільськогосподарську організацію докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Раніше Кулеба заявив, що Україна готова зробити кроки для вирішення проблем , які виникли через заборону імпорту українського зерна до низки країн.

Нагадаємо, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів. Більш детально про проблему можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНДмитро Кулеба