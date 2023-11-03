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Кулеба про можливість виборів в Україні: Зеленський розглядає всі "за" та "проти"

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зараз зважує всі "за" та "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні "за" та "проти", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що проведення президентських виборів під час війни з Росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.

Президентські вибори

Нагадаємо, президентські вибори в Україні мають відбутися 2024 року. Вони заплановані на кінець березня.

Але оскільки у нашій країні діє воєнний стан, їх проведення заборонено законом.

Президент Володимир Зеленський нещодавно допускав, що український парламент може змінити законодавство у цьому питанні, але тільки якщо США та Європа погодяться виконати кілька умов.

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк називав п'ять причин, чому в Україні неможливо провести вибори під час війни.

 

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