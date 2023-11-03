Кулеба про можливість виборів в Україні: Зеленський розглядає всі "за" та "проти"

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні "за" та "проти", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що проведення президентських виборів під час війни з Росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.

Президентські вибори

Нагадаємо, президентські вибори в Україні мають відбутися 2024 року. Вони заплановані на кінець березня.

Але оскільки у нашій країні діє воєнний стан, їх проведення заборонено законом.

Президент Володимир Зеленський нещодавно допускав, що український парламент може змінити законодавство у цьому питанні, але тільки якщо США та Європа погодяться виконати кілька умов.

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк називав п'ять причин, чому в Україні неможливо провести вибори під час війни.