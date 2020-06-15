Кулеба заявил об очередной попытке дестабилизации отношений с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что осквернение материалов экспозиции на задней части Стены плача в Свалявском мемориальном парке является попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области. Расследованием уже занимаются правоохранители.

Об этом Кулеба написал в Facebook.

Кулеба добавил, что украинские венгры, как и представители других национальных меньшинств являются неотъемлемой частью украинского общества.

"Нельзя позволять использовать провокации для очередного раскручивания темы антиугорських настроений в Украине и нагнетания напряжения в украинско-венгерских отношениях", - заявил Кулеба.

Отметим, издание "Голос Карпат" сообщило, что на задней части Стены плача неизвестные осквернили панно, которое содержит информацию на трех языках (украинском, венгерском, немецком).

Напомним, у Перемышля в селе вблизи польско-украинской границы неизвестные осквернили братскую могилу украинских военных.